EUR/GBP wird um 0,8700 gedämpft gehandelt, während der Fokus auf der Geldpolitik der BoE am Donnerstag liegt - Die BoE wird voraussichtlich die Zinssätze um 25 Basispunkte auf 4 % senken - Das Vertrauen der Investoren in der Eurozone ist im August erheblich gesunken - Das Paar EUR/GBP bewegt sich während der späten asiatischen Handelszeit am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...