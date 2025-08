Die doppelte Wesentlichkeitsanalyse (DMA) ist mehr als nur eine regulatorische Pflicht - sie kann ein echter strategischer Hebel sein. Richtig angewendet, hilft sie Unternehmen nicht nur dabei, Risiken frühzeitig zu erkennen und Berichtspflichten effizient zu erfüllen, sondern schafft auch konkreten wirtschaftlichen Mehrwert. Die folgenden Beispiele zeigen, wie unterschiedlich Unternehmen von einer gezielten DMA profitieren -?von Kosteneinsparungen über bessere ESG-Ratings bis hin zu neuen Finanzierungsmöglichkeiten.Ein Gastbeitrag von Ariane HofstetterSeit ein paar Jahren ist die Doppelte Wesentlichkeitsanalyse (DMA) in aller Munde - , insbesondere durch die verpflichtende Integration in die Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäß der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Die starke regulatorische Ausrichtung führt jedoch häufig dazu, dass der strategische Mehrwert der DMA unterschätzt oder übersehen wird. Dieser Beitrag beschäftigt sich daher gezielt mit dem tatsächlichen Nutzen und der konkreten Nutzung der DMA für Unternehmen.Was Sie in diesem Beitrag erfahren werden:Regulatorischer Freiraum bei der Durchführung der DMA Überforderung durch Vielzahl und Art der Themen Integration der Stakeholder-Perspektiven Zu selten Reifezeit für Ergebnisse … und auch etwas über große und kleine Erfolge, die zeigen, warum es sich lohnt, die DMA gezielt durchzuführen. Zum Beispiel:Reduzierter Berichtsumfang durch Fokussierung: Ein Unternehmen aus dem Finanzbereich konnte seinen Nachhaltigkeitsbericht um 50% kürzen - ohne Abstriche bei der ESG-Rating-Relevanz. CO2- und Kosteneinsparungen im Vertrieb:?Ein produzierendes Unternehmen konnte siebenstellige Beträge einsparen. Erhöhte Attraktivität als Zulieferer: Durch gezielte Bereitstellung relevanter Nachhaltigkeitsdaten in Folge der DMA konnte sich ein weiteres produzierendes Unternehmen als Lieferant strategische Vorteile verschaffen. Früherkennung von Risiken: Ein Unternehmen identifizierte dank Stakeholder-Dialog kritische Themen in Verbindung mit einem neuen, geplanten Geschäftsbereich frühzeitig - bevor sie Investoren verunsichern konnten. Erfolgreiche nachhaltige Finanzierung: Die DMA bildete die Grundlage für ein Green Finance Framework für ein Immobilienunternehmen. Dieses Unternehmen konnte sich einen neuen Finanzierungskanal eröffnen (Green Finance), sammelte mehr als 400 Millionen Euro ein und erzielte einen entsprechenden Zinsvorteil (Greenum). Grundlage meiner AusführungenDie im Folgenden ...

