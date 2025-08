LONDON (dpa-AFX) - BP hat im zweiten Quartal wie die Konkurrenz wegen des schwachen Ölpreises weniger als vor einem Jahr verdient. Allerdings fiel das Ergebnis des Öl- und Gaskonzerns deutlich besser als von Experten erwartet aus. In den drei Monaten bis Ende Juni sei der um Sondereffekte bereinigte Gewinn um fast 15 Prozent auf 2,35 Milliarden Dollar (rund zwei Mrd Euro) gefallen, teilte das im Stoxx 50 notierte Unternehmen am Dienstag in London mit. Im ersten Quartal hatte BP operativ aber lediglich knapp 1,4 Milliarden Dollar verdient. Im Quartalsvergleich profitierte der Konzern unter anderem von Sparmaßnahmen. Fortschritte machte BP auch beim Schuldenabbau. Zudem bestätigte der Konzern sein Vorhaben, pro Quartal eigene Aktien für 750 Millionen Dollar zurückzukaufen./zb/mne/mis