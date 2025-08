KKR & Co. ist der Pionier im Private Equity-Sektor und neben Blackstone und Apollo Global Management einer der globalen Marktführer. Alternative Asset Manager investieren nicht nur in Aktiengesellschaften und Unternehmen, sondern auch in Rohstoffe, Währungen, Kredite, Anleihen oder Kunst. Im Prinzip in alles, was irgendwie Rendite verspricht. Vor allem investieren sie in Sektoren, die abgestürzt und aus der Mode gekommen sind. Zudem liegt der Fokus in den letzten Jahren zunehmend im schnell wachsenden Bereich "Private Credit" sowie in der Verstetigung der Erlöse - zum Beispiel durch Investitionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...