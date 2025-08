Am eher mittelmäßigen Abschneiden beim EU-Bankenstresstest kann es kaum liegen. Warum der Commerzbank-Aktienkurs seit Tagen nur eine Richtung kennt: nach oben. Europäische Bankaktien liegen im Trend. Der entsprechende Branchenindex Euro Stoxx Banks legte allein am Montag rund drei Prozent und hängte den Gesamtmarkt deutlich ab. Zu den besten Werten zählte wieder einmal die Commerzbank, die mehr als vier Prozent gutmachte und mit einem Aktienkurs von 33,40 Euro so hoch notiert wie seit 17 Jahren ...

