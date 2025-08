Am Dienstag kann der DAX seine Erholungsbewegung fortsetzen. Das treibt den deutschen Leitindex jetzt an. Außerdem im Fokus der Anleger: die Aktien von Gerresheimer und Hugo Boss. Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag im frühen Handel an die zum Wochenbeginn eingesetzte Erholung angeknüpft. An der Wall Street legten die Notierungen am Vorabend im späten Handel noch etwas stärker zu und lieferten damit positive Vorgaben. Geprägt wird der Börsentag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...