Nach dem Kurseinbruch vom Freitag (-5,3%) hat sich die Siemens-Aktie gestern um 1,8% auf 216,80 EUR erholt. Rückblick: Die Siemens-Aktie war nach dem gescheiterten Ausbruchsversuch am Mai- und am Februar-Hoch zum Start in den August unter Druck geraten. Dabei gaben die Notierungen am Freitag 5,3% an Wert ab und setzten im Tief (gleichzeitig auch ...

