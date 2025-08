Im zweiten Quartal dieses Jahres kamen neue Photovoltaik-Anlagen mit rund 1092 Megawatt hinzu, wobei das Dachanlagen-Segment die Nachfrage antreibt. In Italien sind in der ersten Hälfte dieses Jahres rund 2,33 Gigawatt an neuen Photovoltaik-Anlagen installiert worden. Dies geht aus einer neuen Statistik hervor, die der italienische Verband für erneuerbare Energien Anie Rinnovabili auf der Grundlage von Daten des Netzbetreibers Terna veröffentlicht hat. In der ersten Hälfte des Jahres 2024 waren es rund 3,34 Gigawatt. Im Gesamtjahr 2024 erreichte Italien einen Photovoltaik-Zubau von 6. 8 Gigawatt, ...

