Köln (ots) -Dyson stellt seine zweite Haarpflegeserie vor: die neuen Dyson Omega nährenden Haarpflege-Produkte. Seit zwölf Jahren betreiben die Dyson Ingenieur*innen haarwissenschaftliche Forschung und haben nun ihre Erkenntnisse mit dem Know-how aus dem Farming-Bereich vereint, um mittels natürlicher Inhaltsstoffe die ideale Lösung für trockene Haare zu entwickeln. Die einzigartige Mischung aus sieben Omega-reichen Ölen, darunter auf Dysons eigenen Farmen in Lincolnshire, Großbritannien, gewonnenes Sonnenblumenöl, bildet die Basis für die zweiteilige Pflegeserie. Das feuchtigkeitsspendende Öl stärkt das Haar, das Leave-in-Pflegespray nährt und entwirrt es. Beide Produkte sind für die sofortige und langanhaltende Pflege aller Haartypen ausgelegt.Mit der Natur im Einklang"Wir haben das Beste aus zwei völlig unterschiedlichen Welten - Landwirtschaft und Haarpflege - in ein Produkt einfließen lassen - für gesundes Haar mit natürlichen Inhaltsstoffen.Seit zwölf Jahren investiert Dyson in die Forschung und das Verständnis für Haargesundheit. Dabei haben wir Wege entdeckt, wie unsere Technologie sie radikal verbessern kann. Innovationssprünge - wie unsere Motor-, Heizungs- und Luftstromtechnologie - ermöglichen es uns, die Haarpflege zu revolutionieren und Produkte schrittweise zu verbessern.In einem komplett anderen Bereich - der hochautomatisierten Landwirtschaft - forschen wir ebenfalls seit über einem Jahrzehnt. Wir haben uns darauf konzentriert, die besten, schmackhaftesten und nahrhaftesten Produkte nachhaltig und effizient anzubauen, ohne Kompromisse beim Schutz von Umwelt und Artenvielfalt. Diese Leidenschaft führte zur Frage, wie landwirtschaftliche Inhaltsstoffe zu Beauty-Produkten für gesunde Haare beitragen können.Omega ist das erste Dyson Produkt mit einem Bestandteil, der auf Dyson Farmen gewonnen wird. Es wurde für alle Haartypen entwickelt und pflegt gleichermaßen trockenes, verfilztes und krauses Haar mit natürlichen Inhaltsstoffen. Auch in Zukunft werden wir die Haargesundheit durch Innovation, Technologie und die Erforschung von Inhaltsstoffen verbessern." - Sir James Dyson, Gründer von Dyson und Dyson FarmingDyson Farming wurde 2012 gegründet und ist Großbritanniens größter landwirtschaftlicher Betrieb mit 36.000 Hektar Anbaufläche - das entspricht etwa der Größe von 20.000 Fußballfeldern. Dyson Farming gehört zu den fünf größten Erzeugern von Weizen, Braugerste, Ölsaaten und Kartoffeln in Großbritannien[1] sowie zu den Erzeugern von Sonnenblumen für das Dyson Omega Sortiment. Auf dem neun Hektar großen Sonnenblumenfeld des Betriebs wachsen mehr als 800.000 Sonnenblumen, die eine Höhe von bis zu 1,80 Metern erreichen.Sonnenblumen weisen einzigartige chemische Eigenschaften auf: Ihr Öl ist reich an den essenziellen Omega-Fettsäuren 6 und 9, die das Haar mit Feuchtigkeit versorgen, die Schuppenschicht glätten und Frizz reduzieren. Dank seiner leichten Molekularstruktur zieht das Öl schnell in den Haarschaft ein, ohne sich dort abzulagern.Dyson Farming stellt mit einer Reihe von Strategien sicher, dass die geernteten Samen ein optimales Gleichgewicht an nützlichen Inhaltsstoffen enthalten. So wurden mehr als 60 Sonnenblumensorten untersucht, um diejenigen mit dem höchsten Gehalt an natürlichen Ceramiden zu ermitteln. Dazu kamen regelmäßige Bodentests, Mikronährstoffausgleiche und Feldbegehungen nach der Aussaat.Dyson Oli7 MischungNeben dem Sonnenblumenöl von Dyson Farming enthält die Dyson Oli7 Mischung sechs weitere Öle auf pflanzlicher Basis, die jeweils aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften ausgewählt wurden:- Dyson Farming Sonnenblumenöl- Olivenöl- Abessinieröl- Maisöl- Avocadoöl- Sesamöl- Macadamia-ÖlDie Dyson Omega Haarpflege-ProdukteDyson Omega HaarölEin silikonfreies, konzentriertes Öl, das das Haar pflegt, glättet und durch eine schützende Feuchtigkeitsversiegelung für weicheres, besser kämmbares Haar sorgt.Merkmale:- Nährt und regeneriert trockenes, sprödes und brüchiges Haar mit der Dyson Oli7 Mischung.- Aktiviert durch einen biotechnologisch fermentierten Ölkomplex, versorgt es das Haar mit Nährstoffen, ohne es zu beschweren.- Angereichert mit Antioxidantien und sorgfältig ausgewählten Inhaltsstoffen zum Schutz vor Hitze und mechanischen Schäden.- Ohne den Zusatz von Silikonen, zieht es schnell ein und fühlt sich leicht an.- Versieht die Haarkutikula mit einer schützenden Versiegelung, um Feuchtigkeit einzuschließen und den Glanz zu verstärken.Anwendung:- Mit den Händen auf das trockene oder feuchte Haar auftragen und gleichmäßig von der Haarmitte bis zu den Spitzen verteilen.Verfügbarkeit:- Das feuchtigkeitsspendende Haaröl Dyson Omega ist ab Ende August in allen Dyson Stores und unter dyson.de erhältlich. Der Preis für die Originalgröße liegt bei 52,00 EUR (UVP).Dyson Omega Leave-in-PflegesprayVielseitiges 8-in-1-Spray, das das Haar nährt, entwirrt, glättet, Frizz reduziert, vor Hitze und UV-Schäden schützt, Haarbruch minimiert und Feuchtigkeit spendet.Merkmale:- Versieht die Haarkutikula mit einer schützenden Versiegelung, um Feuchtigkeit einzuschließen und die Kämmbarkeit der Haare zu verbessern.- Pflegt und regeneriert trockenes, sprödes und brüchiges Haar mit der Dyson Oli7 Mischung.- Enthält sieben Omega-reiche Öle, darunter Sonnenblumenöl von Dyson Farming.- Angereichert mit Antioxidantien und sorgfältig ausgewählten Inhaltsstoffen zum Schutz vor UV- und Hitzeschäden und zur Reduzierung von Haarbruch.- Angereichert mit Panthenol, zur Stärkung des Haares.- Leichter Sprühmechanismus für eine gleichmäßige, kontrollierte Deckkraft auf nassem und trockenem Haar.Anwendung:- Auf das nasse oder trockene Haar sprühen und mit den Händen, einer Bürste oder einem Kamm gleichmäßig verteilen.Verfügbarkeit:- Das Dyson Omega Leave-in-Pflegespray ist ab Ende August in allen Dyson Stores und unter dyson.de erhältlich. Der Preis für die Originalgröße liegt bei 66,00 EUR (UVP), für das Nachfüllpack liegt der Preis bei 55,00 EUR (UVP).Wichtige Fakten und Zahlen:- Trockenes Haar ist weltweit die Nummer 1 bei Haargesundheitsproblemen.[2]- Die Dyson Omega Haarpflege-Produkte liefern bis zu 94 Prozent stärkeres Haar[3], angetrieben durch die Dyson Oli7 Mischung.- Das Dyson Omega feuchtigkeitsspendende Haaröl erhöht den Glanz um bis zu 261 Prozent.[4]- Das Dyson Omega Leave-in-Pflegespray reduziert Haarbruch bei allen Haartypen um bis zu 73 Prozent.[5]- Unterstützt durch zwölf Jahre haarwissenschaftliche Forschung und dreizehn Jahre landwirtschaftliche Erfahrung.- Über zwei Jahre in neun Ländern und acht Laboren entwickelt.Ein sensorisches ErlebnisDyson hat es sich zur Aufgabe gemacht, Produkte zu entwickeln, die nicht nur wirksame Ergebnisse liefern, sondern auch Freude bei der Anwendung bereiten. Die Dyson Omega Pflegeserie besticht durch einen sorgfältig entwickelten Duft, der sich aus acht charakteristischen Noten zusammensetzt. Fruchtige Kopfnoten aus spritzigen Zitrusfrüchten, grünem Tee und Bergamotte sorgen für einen sofortigen frischen, reinen Duft, der das leichte Finish der Zusammensetzung widerspiegelt. Die Herznote aus sanftem Jasmin und Rose prägen das beruhigende, raffinierte Aroma, während das Produkt einzieht. Nach dem Eintrocknen entfaltet sich die warme Basisnote mit Moschus, Zedernholz sowie Moos und hinterlassen einen weichen und vielseitigen Endduft, der die Dyson Chitosan-Reihe widerspiegelt. Anders als herkömmliche Flüssigsprays ruht das Dyson Omega Leave-in-Pflegespray als dickere, gelartige Creme in der Flasche und verwandelt sich beim Aufsprühen in einen leichten Nebel. Um dies zu erreichen, haben die Dyson Ingenieur*innen eine maßgeschneiderte Flasche mit einem speziellen Sprühmechanismus entwickelt, der sicherstellt, dass sich das Produkt schnell und gleichmäßig verteilt und jede Haarlänge in einem einfachen Schritt bedeckt.Die Verpackung des feuchtigkeitsspendenden Dyson Omega-Haaröls ist aus Glas geformt, das die satte natürliche Farbe des Öls zur Geltung bringt. Nach dem Test von 112 verschiedenen Glasflaschen, entschieden sich die Dyson Ingenieur*innen für ein schweres, robustes Design, das hohe Stabilität bietet und ein versehentliches Verschütten verhindert. Der speziell angefertigte Verschluss steigert die Stabilität weiter, da er mit einem ergonomischen Griff fest in der Hand liegt.Das Pressekit inklusive zusätzlichem Bildmaterial ist unter diesem Link (https://drive.google.com/drive/folders/1dDQfYH2YRR-Fijg9EcqW5pNaZYSdHr3-) verfügbar.ENDEInfos für die RedaktionDas Verständnis für die Bedeutung von Haargesundheit und -pflege:Die Dyson Haarforschung begann lange vor der Einführung des ersten Haarpflegeprodukts im Jahr 2016. Seit über einem Jahrzehnt widmet sich das Unternehmen dem Verständnis und der Verbesserung der Haargesundheit. Das Team besteht aus Haarwissenschaftler*innen und Ingenieur*innen, die selbst Haarstyling-Kurse absolvieren, um die Grundlagen der Haarpflege zu verstehen.Gesundes Haar ist mehr als nur Ästhetik - es geht um Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Deshalb haben die Ingenieur*innen von Dyson konsequent daran gearbeitet, Technologien wie die intelligente Wärmeregulierung in den Haarpflegetools zu entwickeln, die nicht nur die Gesundheit der Haare, sondern auch das Selbstvertrauen der Benutzer*innen fördern. Der neue Supersonic Nural Haartrockner verwendet eine fortschrittliche Kopfhautsensortechnologie, um während der Anwendung konstante, sichere Temperaturen und eine gesunde Kopfhaut zu gewährleisten.Umweltfaktoren wie der Wechsel der Jahreszeiten, die Umweltverschmutzung in Städten und die UV-Belastung können die Gesundheit der Haare erheblich beeinträchtigen. Das Verständnis dieser Herausforderungen stand bei der Produktentwicklung - insbesondere bei der Dyson Omega Produktreihe - im Fokus. Die Mischungsexpert*innen von Dyson haben eine Lösung für trockenes Haar entwickelt, die das Problem nicht nur kaschiert, sondern an der Wurzel packt - die ungesunde Schuppenschicht, Hauptursache für trockenes Haar. Das Ergebnis ist ein Produkt, das weiches, geschmeidiges und gesundes Haar von innen heraus bietet, der Schlüssel zu dauerhaftem Glanz.Weitere Informationen zu Dyson FarmingDyson Farming ist ein Familienunternehmen, das sich auf langfristige Investitionen in die britische Landwirtschaft, die Bodenqualität und den ländlichen Raum konzentriert. Nachhaltige Lebensmittelproduktion, Lebensmittelsicherheit und Umwelt sind für die Gesundheit und die Wirtschaft Großbritanniens von entscheidender Bedeutung. James Dyson ist überzeugt, dass Technologie eine echte Chance bietet, die Landwirtschaft zu revolutionieren. Dyson Farming entwickelt neue Ansätze für eine effiziente, hochtechnologische Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion im Einklang mit der Umwelt, um ein schonendes Landwirtschaftsmodell für die Zukunft zu schaffen.Über den Grunderwerb hinaus hat Dyson Farming 140 Millionen Pfund in neue Technologien, Geräte und Infrastruktur investiert, um das Unternehmen zum Landwirtschaftsbetrieb der Zukunft zu entwickeln.Dyson Farming gehört zu den fünf größten Erzeugern von Weizen, Braugerste, Ölsaaten, Erbsen und Kartoffeln in Großbritannien.[6] Außerdem züchtet das Unternehmen Schafe und Rinder. Saisonunabhängig baut das Unternehmen britische Erdbeeren in seinem hochmodernen, 26 Hektar großen Gewächshaus an. Das Gewächshaus grenzt an einen der anaeroben Fermenter von Dyson Farming, der die ganzjährige Erdbeerproduktion ermöglicht. Die Ernte umliegender Felder wird in dem Fermenter von Mikroorganismen zersetzt. Das dabei entstehende Gas treibt einen Generator an, der zwei Funktionen erfüllt:1. Produktion von Ökostrom: entspricht dem Strombedarf von 10.000 Haushalten2. Thermische Energie: Sie wird zusammen mit CO2 in das Gewächshaus geleitet, um das ganze Jahr über optimale Wachstumsbedingungen für Erdbeeren zu schaffen.Die Gärreste werden als organischer Dünger wieder auf den Feldern ausgebracht, um die Ernteerträge zu steigern.Dyson Farming beschäftigt 241 Mitarbeitende mit einem Durchschnittsalter von 40 Jahren, während der Branchendurchschnitt bei 59 Jahren liegt.Dyson Farming in Zahlen*:- 40.000 Tonnen Weizen pro Jahr- 9.000 Tonnen Sommergerste pro Jahr- 12.000 Tonnen Kartoffeln pro Jahr- 29.000 Tonnen Zuckerrüben pro Jahr- 1.500 Tonnen Erbsen pro Jahr- 1.250 Tonnen Erdbeeren pro Jahr- 90.000 Tonnen Energiepflanzen pro Jahr- 10.000 Meter Trockenmauern restauriert- Bewirtschaftung von fast 400.000 Meter Hecken- Zusätzliche 20.000 Meter Hecken angepflanzt- 111 Schleiereulenkästen aufgestellt - die Zahl der Küken steigt jedes Jahr- Bau eines wildtierfreundlichen Reservoirs mit einem Fassungsvermögen von 227 Millionen Litern.- Erzeugung von nachhaltiger Energie, die dem Strombedarf von 10.000 Haushalten entspricht- Über 200 Pachtobjekte*Schätzungsweise___________________________________________________[1] Berichtet in einem Artikel der Financial Times vom 15.11.2024.[2] Quelle: Hair Formulation Category Study Oct 2021.[3] Verwendung von Dyson Omega feuchtigkeitsspendendem Haaröl im Vergleich zu nicht-pflegendem Shampoo bei glattem Haar.[4] bei Verwendung mit dem Dyson Airstrait Haarglätter im Vergleich zu unbehandeltem Haar.[5] im Vergleich zu einem nicht pflegenden Shampoo.[6] Berichtet in einem Artikel der Financial Times vom 15.11.2024.Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte:Dyson Press Officedyson-press@osk.deOriginal-Content von: Dyson GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17136/6090538