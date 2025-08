DJ S&P Global: Deutsche Dienstleister kommen im Juli besser in Schwung

DOW JONES--Die Geschäftsaktivität im deutschen Servicesektor hat sich im Juli lebhafter als im Vormonat gezeigt. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich in zweiter Veröffentlichung auf 50,6 von 49,7 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Vorläufig war für Juli ein Wert von 50,1 ermittelt worden. Insgesamt hat sich das Wachstum in Deutschlands Wirtschaft im Juli beschleunigt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 50,6 von 50,4 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

"Deutschland ist mit Wachstum in das zweite Halbjahr gestartet. Dieses fiel zwar nur minimal aus, war aber in der Breite, also sowohl bei den Dienstleistern als auch im Verarbeitenden Gewerbe zu beobachten", kommentierte S&P-Global-Ökonom Phil Smith die Daten.

