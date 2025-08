Linz Am Rhein, Deutschland und Mailand (ots/PRNewswire) -Mit der Eröffnung seines ersten Stores in Mailand am 31. Juli 2025 unterstreicht BIRKENSTOCK einmal mehr sein Bekenntnis zu einem holistischen Markenerlebnis in den bedeutendsten Kulturhauptstädten der Welt. Der dritte BIRKENSTOCK Store in Italien ist zugleich der 42. in Europa. Das dynamische Stadtviertel Brera bietet die perfekte Kulisse für diesen nächsten Meilenstein in der internationalen Retail-Expansion der Marke."Die Eröffnung unseres neuen Stores im Mailänder Künstlerviertel Brera zeugt von unserem Engagement, die Grundwerte von BIRKENSTOCK - Funktion, Qualität und Tradition - für unsere wachsende Community aus treuen Markenfans in Italien zugänglich zu machen", sagt Andrea Cannavò, Vice President Direct-to-Consumer & Membership EMEA. "Mit einem einzigartigen Store-Design wollen wir die persönliche Verbindung zu unseren Kunden fördern - sei es durch immersives Storytelling oder Erlebnisse rund um unser Fußbett in einer Umgebung, die unsere Markenwerte mit der kreativen Atmosphäre von Brera vereint."DER PERFEKTE STANDORT: MAILANDS KÜNSTLERVIERTELDas Künstlerviertel Brera zählt mit Abstand zu den lebhaftesten und kreativsten Stadtteilen Mailands. Das organisch gewachsene Stadtbild und die lange kulturelle Geschichte ziehen noch heute Designer, Modeliebhaber, Künstler und Unternehmer aus aller Welt an. Kulturelle Institutionen wie die berühmte Accademia di Belle Arti di Brera und die bekannte Pinacoteca di Brera zeugen von der einzigartigen kulturellen und kunsthistorischen Bedeutung des Viertels. An diesem neuen Standort will BIRKENSTOCK den persönlichen Dialog mit gleichgesinnten Markenfans und Neukunden fördern. Der neue Store befindet sich in einem prachtvollen Gebäude im toskanischen Baustil mit Flachdach, pastellfarbener Fassade und Fensterläden aus Holz an einer der belebtesten Kreuzungen der Stadt zwischen Corso Garibaldi, Via Mercato, Via Pontaccio und Via Tivoli. Mehr als zwei Jahrhunderte lang waren hier verschiedene namhafte Restaurants beherbergt.EIN ORT VON QUALITÄT, INTERAKTION UND ERLEBNISAuf einer Fläche von 120 m2 und zwei Etagen können Store-Besucher verschiedene Produkte aus einem sorgfältig zusammengestellten Sortiment ausprobieren und erleben, darunter geschlossene Schuhe, Berufsschuhe, die exklusive 1774-Kollektion und die Care Essentials Fußpflege-Produkte. Eingebettet ist dieses Angebot in die BIRKENSTOCK Kernkollektion mit zeitlosen Sandalen- und Clog-Klassikern wie dem BOSTON, ARIZONA und MADRID sowie verschiedenen saisonalen Highlights.Das Herzstück des Store-Konzepts bildet ein facettenreicher, immersiver Rundumblick auf die Marke mit dem Original BIRKENSTOCK Fußbett im Mittelpunkt. Zahlreiche interaktive Elemente bieten die Möglichkeit, das Fußbett-Design zu erkunden und zu entdecken, auf welchen orthopädischen Grundsätzen das naturgewollte Gehen basiert. Ein Wand-Display zeigt das Fußbett in allen Größen und Weiten, um Kundinnen und Kunden zu ermutigen, ihre individuelle Passform zu finden und sich intensiver mit den Wurzeln der Marke zu beschäftigen. Neben dem original Kork-Latex-Fußbett kann man hier weitere Fußbett-Formate entdecken - angefangen vom DEEP BLUE FOOTBED in geschlossenen Schuhen bis hin zu unserem flexiblen Fußbett für Sneaker und anderen Einlegesohlen.Auf einem Touchscreen werden die verschiedenen anatomischen Zonen des Fußbetts und deren Vorteile für die Fußgesundheit digital dargestellt. Andere Designelemente im Store, wie Sitzmöbel aus Kork und die handgefertigte Türklinke aus Holz sind ebenfalls von der Silhouette des Fußbetts inspiriert.TRADITION UND INNOVATIONAls Spiegel von BIRKENSTOCKs Grundwerten wie Zeitlosigkeit und Handwerkskunst erzeugt die Inneneinrichtung eine beruhigende, beinahe zen-artige Atmosphäre. Die warme Beleuchtung, zarte, elegante Farben und die Verwendung von schlichten Materialien wie Kork, regionalem Stein, Sisal, Birkenholz und gebürstetem Aluminium erschaffen einen harmonischen Gesamteindruck.Die Produktpräsentation fügt sich nahtlos in das Konzept ein und bereichert die vielfältige Ästhetik des Stores mit subtilen Anspielungen an die Designsprache des brutalistischen Baustils. So werden die einzelnen Komponenten von zeitlosen Klassikern wie dem ARIZONA oder dem BOSTON in Form von dekonstruierten Kollagen dargestellt, welche die Expertise hinter jedem Modell sichtbar machen. Eine Ausstellung mit ausgewählten Stücken aus dem BIRKENSTOCK Archiv entlang der Treppe ins Obergeschoss gewährt spannende Einblicke in 250 Jahre Schuhmachertradition. Auf der zweiten Etage begegnen Store-Besucher unter einem Banner mit der Aufschrift "Walk with me" einem interaktiven Highlight: Die "Footbed Experience Booth" nimmt Gäste mit auf einen virtuellen Spaziergang durch die Straßen von Mailand, wobei der Boden den dargestellten Untergrund simuliert - ein faszinierendes, taktiles Erlebnis, das man am besten in seinem Lieblingspaar von BIRKENSTOCK genießt.Im Einklang mit dem Markenbekenntnis zu Gemeinschaft und kreativem Austausch wurde der Mailänder Künstler Gianluca Brando beauftragt, exklusiv für den Store eine Installation aus Skulpturen zu erschaffen, die vom menschlichen Fuß inspiriert sind. Diese Kunstwerke sind eine Hommage an den ursprünglichen Markenzweck von BIRKENSTOCK, der noch heute Bestand hat, nämlich allen Menschen das naturgewollte Gehen zu ermöglichen - wie barfuß auf Sand, Gras oder Lehmboden.SOFT OPENING FÜR GÄSTE UND MEMBERIm Rahmen eines Soft Opening lädt BIRKENSTOCK am 31. Juli die ersten Gäste und BIRKENSTOCK Member in den neuen Store ein. Ein gemeinsam mit der Gelateria Umberto 1934 kreiertes Begrüßungseis und eine exklusive Schürze, die sich in eine Umhängetasche verwandeln lässt und an das legendäre Restaurant Rivello erinnert, das einst hier stationiert war, sind nur zwei von vielen Highlights, auf die sich die Besucher freuen dürfen. Als Annäherung an die lokale Kunstszene hat BIRKENSTOCK verschiedene Mailänder Künstler zur Kollaboration eingeladen. Eine Plakat-Kampagne zeigt diese Kunstschaffenden überall in der Stadt in ihrer alltäglichen Umgebung. Diese Hommage an die lokale Handwerkskunst wird den gesamten Sommer über gespielt und von weiteren Aktionen begleitet, die die Kreativen selbst initiieren, um die gemeinsame Geschichte von Mailand und BIRKENSTOCK zu zelebrieren.INFORMATIONEN FÜR REDAKTEUREStore-Adresse: Corso Garibaldi Angolo, Via Tivoli 2, 20121 Mailand, ItalienÖffnungszeiten: Montag-Samstag: 11:00-19:30 Uhr, Sonntag: 12:00-18:00 UhrStore-Bilder: DOWNLOAD (https://securespace.birkenstock.com/public/download-shares/Q9daKBl4UgG8BUyD1CUWow8XMnynbFdw)ÜBER BIRKENSTOCKBIRKENSTOCK ist eine globale universale Marke, die sich gleichermaßen an alle Konsumenten unabhängig von geografischem Standort, Geschlecht, Alter und Einkommen wendet und einem klaren Purpose verpflichtet ist - dem Erhalt der Fußgesundheit. Tief verwurzelt in der Erforschung der Biomechanik des menschlichen Fußes und getragen von einer Familientradition in der Schuhmacherei, die sich bis ins Jahr 1774 zurückverfolgen lässt, ist BIRKENSTOCK eine zeitlose "Super Brand" mit einer kategorieübergreifenden Produkt- und Markenwelt, die von Einstiegs- bis Luxuspreislagen reicht und dem wachsenden Bedürfnis nach einer bewussten und aktiven Lebensgestaltung Rechnung trägt. Funktion, Qualität und Tradition sind die Kernwerte einer Lifestyle-Marke, die ihre Produkte in den Segmenten Schuhe, Schlafsysteme und Naturkosmetik definieren. BIRKENSTOCK ist der Erfinder des Fußbetts und hat das Prinzip des naturgewollten Gehens geprägt.Mit weltweit rund 6.200 Mitarbeitern ist BIRKENSTOCK überzeugt, dass die Art und Weise, wie Dinge hergestellt werden, genauso wichtig ist wie das Produkt selbst. Um diese Qualitätsstandards zu gewährleisten, betreibt die Gruppe eine vertikal integrierte Fertigung und produziert alle Fußbetten in Deutschland. Darüber hinaus montiert BIRKENSTOCK über 95 % der Produkte in Deutschland und bezieht über 90 % der Materialien und Komponenten aus Europa. Die Rohstoffe werden nach den höchsten Umwelt- und Sozialstandards der Branche verarbeitet. Für die Materialprüfung verfügt das Unternehmen über hochmoderne wissenschaftliche Labore.Mit Hauptsitz in Linz am Rhein, betreibt die BIRKENSTOCK Group Vertriebsniederlassungen in den Vereinigten Staaten und Kanada sowie in Brasilien, Japan, Südkorea, Dänemark, Polen, Schweiz, Schweden, Spanien, Großbritannien, Frankreich, Norwegen, den Niederlanden, Dubai, Singapur und Indien.Birkenstock Group B.V. & Co. 