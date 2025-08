LONDON (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Diageo haben am Dienstag deutlich zugelegt. Mit einem Anstieg von fünf Prozent reagierten sie auf die jüngsten Quartalszahlen. An dem mittelfristigen Abwärtstrend, der den Wert der Aktie seit Ende 2021 mehr als halbiert hat, ändert sich damit freilich nichts.

Nach Ansicht der Analysten von Bernstein Research lagen die Zahlen des britischen Spirituosen- und Bierproduzenten im Rahmen der Erwartungen, gewinnseitig etwas darüber. Kostensenkungen eröffneten unterdessen Potenzial für die Gewinnentwicklung des kommenden Jahres. Die Erwartungen an den operativen Gewinn (Ebit) im Geschäftsjahr 2026 seien in dem derzeit unsicheren Umfeld zu begrüßen, hieß es von JPMorgan. Das Unternehmen fokussiere sich in seiner Strategie und bei den Einsparungen, um so die Gewinne zu stützen./mf/mis

