FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 05.08.2025 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS AUCTION TECHNOLOGY GROUP TARGET TO 560 (660) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS CLARKSON PRICE TARGET TO 4250 (4800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS RESOLUTE MINING PRICE TARGET TO 46 (47) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ELEMENTIS PRICE TARGET TO 200 (185) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES MITIE GROUP PRICE TARGET TO 175 (165) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 7900 (7800) PENCE - 'SELL' - CITIGROUP RAISES OXFORD NANOPORE PRICE TARGET TO 240 (180) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS AUCTION TECHNOLOGY GROUP TARGET TO 815 (910) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS AO WORLD TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 105 (135) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 122 (136) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 2000 (1950) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SENIOR PLC TARGET TO 220 (195) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 1130 (1000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES LLOYDS TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 99 (87) PENCE - GOLDMAN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1515 (1500) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 5200 (4800) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS AUCTION TECHNOLOGY GROUP TARGET TO 710 (725) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 303 (309) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 865 (1050) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 435 (355) PENCE - 'OUTPERFORM'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

© 2025 AFX News