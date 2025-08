Der Schweizer Energiehändler MET Group will seine Aktivitäten im Bereich der erneuerbaren Energien ausbauen. Nun hat das Unternehmen mit dem Solarpark Kentzlin die erste Photovoltaik-Freiflächenanlage in Deutschland am Laufen. Der im Schweizer Kanton Zug ansässige Gas- und Stromhändler MET Group hat in Kentzlin in Mecklenburg-Vorpommern seinen ersten Photovoltaik-Solarpark in Deutschland in Betrieb genommen. Die Photovoltaik-Freiflächenanlage speist ab sofort Strom in das deutsche Netz ein. Sie ...

