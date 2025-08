Unter der neuen Marke Sonosolar bietet die Sono Motors GmbH Photovoltaik-Technologie für die Integration in leichte Nutzfahrzeug, Busse und Lkw an. Die Sono Motors GmbH tritt nun unter der Marke Sonosolar auf. Rechtlich bleibt das Unternehmen die Sono Motors GmbH, operativ und in der Markenkommunikation wird es künftig unter Sonosolar firmieren. Diese Änderung soll die Strategieänderung des Unternehmens widerspiegeln. Denn es hatte die Herstellung von Solarautos im Jahr 2023 im Zuge eines Schutzschirmverfahrens ...

