Der Augsburger Small Cap WashTec hat in den ersten sechs Monaten 2025 mit soliden Zahlen überrascht: Der Umsatz kletterte um 5,6?% auf 232,5?Mio.?Euro, das operative Ergebnis (EBIT) legte leicht auf 17,6?Mio.?Euro zu - trotz anhaltender Schwäche im Nordamerika-Geschäft. Besonders erfreulich: Die neue Portalwaschanlage SmartCare Connect startet erfolgreich in den Markt und kurbelt die wiederkehrenden Umsätze an. Die Aktie des SDAX-Unternehmens könnte nach dieser Zwischenbilanz frischen Schwung erhalten - Anleger sollten die Entwicklung genau beobachten. Europa sorgt für Schub - Nordamerika bremst ...

