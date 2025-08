Das Start-up aus Halle an der Saale konnte eine weitere Finanzierungsrunde erfolgreich abschließen. Das Geld fließt unter anderem in die geplante Serienfertigung von Silizium-Anoden für Hochleistungsbatterien, die im Frühjahr 2026 beginnen soll. Norcsi hat sich 10,7 Millionen Euro in einer Finanzierungsrunde gesichert. Das Kapital kommt von den bisherigen Investoren Millennium Venture Capital AG und dem durch die bmp Ventures AG verwalteten IBG-Risikokapitalfonds IV sowie der European Battery Research Institute GmbH, die sich als neuer Investor beteiligt, wie das Start-up aus Halle an der Saale ...

