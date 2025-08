HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der geplante Verkauf des Behälterglasgeschäfts sei eine äußerst günstige Nachricht, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der gebeutelte Kurs des Herstellers von Spezialbehältern könnte dadurch neue Impulse erhalten. Mit einem Verkauf dürfte das Thema Verschuldung an Dramatik verlieren und das Bewertungspotenzial in den Mittelpunkt rücken./rob/mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2025 / 08:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2025 / 08:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0LD6E6





© 2025 dpa-AFX-Analyser