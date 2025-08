NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Biontech nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 151 US-Dollar belassen. Der Impfstoffhersteller habe mit seinem Umsatz im zweiten Quartal die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Akash Tewari in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die kürzlich bekanntgegebene Zusammenarbeit mit Bristol-Meyers Squibb biete Biontech zudem die Möglichkeit und Ressourcen, mehrere Kombinationsstudien mit dem Antikörperkandidat BNT327 in verschiedenen Indikationen durchzuführen. Das unterstütze seine These für die Hochstufung der Aktie im vergangenen Jahr./rob/ck/bek



ISIN: US09075V1026





