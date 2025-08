kundenservice@finanzen100.de

Wie der britische Ölkonzern gestern meldete, wurde vor der Küste Brasiliens das größte Öl- und Gasvorkommen seit 25 Jahren entdeckt. Konkrete Angaben zum Volumen des Vorkommens machte BP am Montag nicht. Ein Konzernsprecher erklärte, es sei vermutlich der größte Fund des Unternehmens seit Shah Deniz im Jahr 1999, einem Gas- und Kondensatfeld im aserbaidschanischen Teil des Kaspischen Meeres. Die Briten wollen jetzt am Bumerangue-Fund in Brasilien ein neues Förderzentrum errichten. Laut der Bernstein-Analystin Irene Himona könnte das neu entdeckte Vorkommen die Lebensdauer des Upstream-Portfolios von BP bis weit in die 2030er/40er Jahre verlängern.