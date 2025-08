Zürich - Schweizer Vorsorgeeinrichtungen haben sich in einem sehr schwankungsanfälligen zweiten Quartal per Saldo stabil gezeigt. Durchschnittlich lag die Rendite auf ihren Anlagen bei minus 0,1 Prozent, wie dem aktuellsten Swisscanto-Pensionskassenmonitor zu entnehmen ist. Insgesamt sei das zweite Quartal von hoher Unsicherheit geprägt gewesen, schreibt Swisscanto am Dienstag in ihrem Bericht. Die vergangenen Monate hätten mit den Turbulenzen um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...