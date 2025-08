EUR/INR fällt zurück, da die indische Rupie durch die Intervention der RBI an Boden gewinnt - Die Handelskonflikte zwischen den USA und Indien würden die indische Rupie unter Druck halten - Die Anleger warten auf die Geldpolitik der RBI, die am Mittwoch bekannt gegeben wird - Das EUR/INR-Paar fällt am Dienstag auf etwa 101,30, nachdem es zuvor im Laufe ...

