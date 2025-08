Wollerau SZ/Castellón - Das Orange.Bat-Projekt hat sich 82,5 Millionen Euro an Förderprämien der Europäischen Hydrogenbank gesichert. Das Projekt zur Dekarbonisierung der spanischen Keramikindustrie wird von der Schwyzer Investmentfirma Smartenergy geleitet. Das Orange.Bat-Projekt im spanischen Castellón erhält im Rahmen des Auction as a Service (AaaS)-Programms der Europäischen Hydrogenbank 82,5 Millionen Euro an Fördergeldern, wie aus einer Mitteilung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...