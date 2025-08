Rheinmetall hat am Montag gemeinsam mit Lockheed Martin erstmals ein scharfes Schießen mit dem GMARS-Werfer durchgeführt. Damit verbucht der Düsseldorfer Rüstungskonzern einen weiteren wichtigen Erfolg. Das moderne Waffensystem könnte langfristig die in die Jahre gekommenen MARS-II-Raketenwerfer ersetzen - auch wenn die Bundeswehr erst vor Kurzem ein Konkurrenzprodukt bestellt hat.Auf der White Sands Missile Range in New Mexico wurde zum Wochenbeginn demonstriert, wie die Zukunft der europäischen ...

