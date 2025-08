Bonn - Die DHL Group hat sich im zweiten Quartal überraschend widerstandsfähig gezeigt. In Anbetracht der von den USA ausgelösten Handelskonflikte schwankte die Menge an verschickten Waren in wichtigen Geschäftsbereichen zwar stark und ging teilweise zurück; der Logistikkonzern trat jedoch auf die Kostenbremse. So stieg der operative Gewinn, während Analysten mit einem lediglich stabilen Ergebnis gerechnet hatten. Der Konzern bestätigte zudem seine ...

