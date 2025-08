NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften ihre Erholung am Dienstag mit leichten Gewinnen fortsetzen. Die Erwartungen an Leitzinssenkungen seien zunehmend eingepreist, sodass von dieser Seite der Auftrieb nachlasse, hieß es von Börsianern. Zugleich gäben die starken Quartalszahlen des Software-Entwicklers Palantir angesichts des sich fortsetzenden KI-Booms vor allem der Technologiebranche Schwung.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor dem Handelsstart 0,05 Prozent höher auf 44.195 Punkte. Zum Wochenstart hatte sich der bekannteste US-Index von seinen deutlichen Verlusten in der vergangenen Woche zu erholen begonnen. Diese hatten ihn am Freitag angesichts schwacher Arbeitsmarktdaten auf den tiefsten Stand seit Ende Juni gedrückt.

Der Nasdaq 100 wird am Dienstag mit plus 0,2 Prozent auf 23.243 Punkte erwartet. Er hatte noch am Freitag ein Rekordhoch erreicht, bevor er dann eine Talfahrt einschlug.

Weitere Hoffnungen auf Zinssenkungen befeuert die Präsidentin der Regionalbank von San Francisco, Mary Daly. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed im September wird an den Börsen inzwischen bei um die 90 Prozent gesehen. Vor dem Arbeitsmarktbericht hatte sie bei weniger als 50 Prozent gelegen.

Unter den Einzelwerten sprangen die Papiere von Palantir vorbörslich um knapp 7 Prozent nach oben. Der Anbieter von Software zur Analyse großer Datenmengen berichtete dank starker Geschäfte in Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz von einem starken zweiten Quartal. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 48 Prozent auf gut eine Milliarde US-Dollar.

Pfizer gewannen vor dem Börsenstart 2,2 Prozent, denn der Pharmakonzern hob trotz des Preisdrucks der US-Regierung und des Zollstreits seine Jahresgewinnprognose an.

Der Dow-Konzern Caterpillar dagegen enttäuschte mit seinem Gewinn im zweiten Quartal. Gesunkene Preise hatten dem Hersteller von Baumaschinen und Motoren zu schaffen gemacht. Vorbörslich ging es zunächst zwischen 3 und 4 Prozent abwärts. Zuletzt dann aber nur noch um 0,2 Prozent.

Kräftiger Verluste verbuchten unterdessen die kleineren Konzerne Hims & Hers Health sowie Vertex . Das Telemedizin-Unternehmen enttäuschte mit seinem Quartalsumsatz, woraufhin die Aktien vorbörslich um 9,5 Prozent absackten. Die Papiere des Biotech-Unternehmens, der sich über sein Kerngeschäft mit Mukoviszidose hinaus zu verbreiten versucht, büßten nach dem vorgelegten Quartalsbericht 13,3 Prozent ein.

Das Interesse der Anleger von Vertex-Aktien galt vor allem Journavx. Das nicht-opioide Schmerzmittel hatte im Januar die US-Zulassung erhalten. Nun teilten Mitarbeiter der US-Gesundheitsbehörde FDA, die eine Studie zu diesem Medikament überprüften, mit, dass sie derzeit keine breiten Einsatzmöglichkeiten sehen./ck/jha/

US1491231015, US7170811035, US92532F1003, US2605661048, US6311011026, US69608A1088, US4330001060