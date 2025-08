Für Tesla-Chef Elon Musk wird die Luft in Europa immer dünner. Während der US-Elektroautopionier in wichtigen Märkten mit einem dramatischen Absatzeinbruch zu kämpfen hat, schickt sich der chinesische Konkurrent BYD an, die Vormachtstellung anzugreifen. Die neuesten Zahlen aus Deutschland und Großbritannien sind ein Weckruf.Die aktuellen Zulassungsstatistiken für den Monat Juli lesen sich für Tesla wie ein Katastrophenbericht. In Deutschland, dem wichtigsten Automarkt Europas, brachen die Verkaufszahlen ...

