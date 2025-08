DJ ABB plant bislang größte Investition in Kanada über 100 Mio USD

Von Robb M. Stewart

DOW JONES--Der Schweizer Industriekonzern ABB plant, rund 100 Millionen US-Dollar in einen neuen Standort in Montreal zu investieren. Mit seiner bislang größten Investition in Kanada will ABB seine Produktions- und Forschungs- und Entwicklungskapazitäten erweitern. Mit Unterstützung der staatlichen Investitionsgesellschaft Investissement Quebec sollen zwei bestehende Anlagen zu einem neuen 340.000 Quadratmeter großen Betrieb mit mehr 600 Arbeitsplätzen zusammengelegt werden.

ABB hat sich zum Ziel gesetzt, seine Präsenz in Nordamerika auszubauen, und kündigte im März Investitionen in Höhe von 120 Millionen US-Dollar für den Ausbau zweier Produktionsstätten in den USA an. Die Ankündigung der Investition in Kanada erfolgt zu einem Zeitpunkt erhöhter Spannungen zwischen den Nachbarländern aufgrund der abrupten Änderung der US-Handelspolitik unter US-Präsident Donald Trump und der Einführung von Einfuhrzöllen.

August 05, 2025 09:06 ET (13:06 GMT)

