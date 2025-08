FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Infineon nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 34 auf 42 Euro angehoben. Der Chiphersteller habe operativ überzeugt und sich im schwierigen Marktumfeld gut geschlagen, schrieb Dirk Schlamp am Dienstag. Besonders die über den Erwartungen liegende Profitabilität, erste spürbare Effekte aus dem Sparprogramm sowie die starke Positionierung in strukturell wachsenden Bereichen wie Stromversorgung fu?r KI-Systeme und Energieinfrastruktur stützten den Anlagehintergrund./rob/la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2025 / 14:04
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2025 / 14:18





ISIN: DE0006231004





