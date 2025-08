ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pfizer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25 US-Dollar belassen. Der Pharmakonzern habe auf ganzer Linie die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Trung Huynh am Dienstag zum Bericht für das zweite Quartal. Die Kosteneffizienz habe zu der erwarteten Anhebung der Prognose für das Ergebnis je Aktie geführt./rob/ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2025 / 11:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





ISIN: US7170811035





