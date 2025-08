Die von dem globalen Energiespeicherspezialisten Eku Energy und dem BESS-Anbieter NHOA Energy in Basildon (Essex) und Loudwater (Buckinghamshire) errichteten Batteriespeicheranlagen haben die Test- und Verifizierungsphase abgeschlossen und sind nun für den kommerziellen Betrieb bereit

Zwei Energiespeicherprojekte im Versorgungsmaßstab in Basildon in Essex und Loudwater in Buckinghamshire, die vom globalen Energiespeicherspezialisten Eku Energy und dem globalen Anbieter von Energiespeichersystemen im Versorgungsmaßstab NHOA Energy gebaut wurden, haben die Tests und Verifizierungen erfolgreich abgeschlossen und wurden nun vollständig in Betrieb genommen. Sie erweitern die installierte Kapazität für die kritische Netzunterstützung um insgesamt 130 MWh und bieten Ausgleichs- und Zusatzdienste zur Stärkung des britischen Energiesystems.

Jedes Projekt wird Zusatz- und Ausgleichsdienste bereitstellen, die sowohl das lokale als auch das nationale Stromnetz unterstützen und so die Energiesicherheit und -versorgung für Stromverbraucher im Vereinigten Königreich verbessern.

Daniel Burrows, CEO von Eku Energy, kommentierte die Nachricht wie folgt: "Die Inbetriebnahme von Loudwater BESS und Basildon BESS diversifiziert unser Betriebsportfolio im Vereinigten Königreich. Unser wachsendes Betriebsportfolio schafft weitere Möglichkeiten, unsere Kunden durch die Gestaltung innovativer langfristiger Verträge zu unterstützen."

"Mit der Inbetriebnahme dieser beiden Projekte setzt Eku Energy seine Mission fort, die Energiewende durch die Bereitstellung sicherer und zuverlässiger Batteriespeicheranlagen, die kostengünstige saubere Energie liefern, voranzutreiben."

Lucie Kanius-Dujardin, Global Managing Director von NHOA Energy, teilte ebenfalls ihre Gedanken mit: "Diese Projekte zeigen, wie wichtig vertrauensvolle, leistungsstarke Partnerschaften für die Energiewende sind. Die parallele Fertigstellung beider Standorte erforderte eine enge Zusammenarbeit zwischen NHOA Energy und Eku Energy."

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier: https://nhoa.energy/documents/eku-energys-battery-storage-projects-in-essex-and-buckinghamshire-are-commissioned-with-bess-supplier-nhoa-energy-and-ready-to-go-live/

Über NHOA Energy

NHOA Energy bietet erstklassige Energiespeichertechnologie, Engineering und Dienstleistungen für sichere und erschwingliche Stromversorgungssysteme auf Basis erneuerbarer Energiequellen. Das Unternehmen ist ein Pionier im Bereich Energiespeicherung für Versorgungsunternehmen und industrielle Anwendungen und baut seine Führungsposition und seinen Wettbewerbsvorteil auf Innovation, Humankapital und Nachhaltigkeit sowie organisatorischer Exzellenz und finanzieller Stärke auf. NHOA Energy ist weltweit tätig und verfügt über vier regionale Hauptsitze in Mailand, Taipeh, Perth und Houston.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nhoa.energy

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250805371746/de/

Contacts:

Teresa Pogliani, +39 340 464 9719, media.relations@nhoa.energy