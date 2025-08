Schlechte Vorzeichen für den Pharma-Giganten Novo Nordisk. Die Schweizer Bank UBS streicht ihr Kursziel zusammen. Was könnte Anleger jetzt erwarten? Die Aktie von Novo Nordisk steht derzeit stark unter Druck. Nach der erneuten Gewinnwarnung des Unternehmens gehen den Dänen an der Börse langsam die Fürsprecher verloren. Jüngst sorgte die Schweizer Großbank in dieser Sache für Aufsehen. Die Experten halbierten ihr Kursziel fast - von 600 auf nur noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...