GBP/USD steigt um 0,07% auf 1,3305, während der US-Dollar an Schwung verliert - US ISM Services PMI sinkt auf 50,1 und verfehlt die Prognosen von 51,6 - Der Markt zweifelt an der Zuverlässigkeit der Fed-Daten nach der Entlassung des BLS-Chefs und dem Rücktritt von Kugler - Die BoE wird erwartet, die Zinsen bei der Sitzung am 7. August mit einer Wahrscheinlichkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...