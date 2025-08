Der DAX hat am Dienstag seine Erholung fortgesetzt - wenn auch mit angezogener Handbremse. Der deutsche Leitindex legte um 0,37 Prozent auf 23.846 Punkte zu, nachdem er am Montag bereits um 1,4 Prozent gestiegen war. Auch der MDAX konnte zulegen und verbuchte ein Plus von 0,89 Prozent auf 30.825 Zähler.An den Märkten macht sich vorsichtiger Optimismus breit - vor allem wegen wachsender Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung in den USA. "Die Aktienkäufer fühlen sich motiviert durch eine Art geldpolitischen ...

