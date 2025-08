Paris / London / Zürich - An den Börsen Europas haben die Anleger am Dienstag hinter die jüngste Erholung ein Fragezeichen gesetzt. Zunehmende Wirtschaftssorgen in den USA angesichts einer unerwarteten Stimmungseintrübung im Dienstleistungssektor belasteten am Nachmittag zeitweise die Kurse. Am Ende des Tages schlossen die wichtigsten Indizes gleichwohl im Plus. Der Eurozonen-Leitindex Eurostoxx 50 gewann 0,14 Prozent auf 5.249,59 Punkte. Für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...