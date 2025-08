DJ Zalando erweitert Ausblick 2025 um About You

DOW JONES--Zalando hat sich nach dem Abschluss der Übernahme von About You neue Ziele für das laufende Jahr gegeben. Der DAX-Konzern sieht jetzt zweistellige Wachstumsraten bei Bruttowarenvolumen (GMV) und Umsatz. Der operative Gewinn dürfte dagegen maximal leicht zulegen.

So soll das GMV um 12 bis 15 Prozent auf 17,2 bis 17,6 Milliarden Euro steigen, der Umsatz um 14 bis 17 Prozent auf 12,1 bis 12,4 Milliarden Euro. Das EBIT wird bei 550 bis 600 Millionen Euro gesehen.

Bislang - ohne About You - hatte Zalando einen Anstieg von GMV und Umsatz um jeweils 4 bis 9 Prozent und ein bereinigtes EBIT von 530 bis 590 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2025 12:16 ET (16:16 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.