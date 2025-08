DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.874 Pkt - Beiersdorf mit Abgaben - Zalando fest

DOW JONES--Unternehmensergebnisse standen im nachbörslichen Handel am Dienstag im Fokus. Die Beiersdorf-Aktie wurde bei Lang & Schwarz 1,9 Prozent niedriger getaxt. Der Konzern hat vor dem Hintergrund einer anhaltend schwachen Geschäftsentwicklung das Umsatzziel für den Bereich Consumer und den Konzern für 2025 gesenkt. Außerdem reduzierte Beiersdorf für 2025 eines seiner wichtigsten Ziele - die Margenerwartung für das Segment Consumer. Im zweiten Quartal steigerte der Konzern den Umsatz organisch um 0,6 Prozent; dabei legte das Segment Consumer um 1,5 Prozent zu, Tesa verzeichnete einen organischen Umsatzrückgang von 3,7 Prozent.

Zalando hat - noch ohne About You - im zweiten Quartal einstellige Wachstumsraten bei Umsatz und Bruttowarenvolumen sowie operativem Gewinn verzeichnet. Die Marge blieb stabil, die Ergebnisse lagen im Rahmen der Konsenserwartungen. Zalando hat sich nach dem Abschluss der Übernahme von About You zudem neue Ziele für das laufende Jahr gegeben. Der Konzern sieht jetzt zweistellige Wachstumsraten bei Bruttowarenvolumen (GMV) und Umsatz. Der operative Gewinn dürfte dagegen maximal leicht zulegen. Die Aktie stieg um 6,5 Prozent.

Qiagen hat mit den Ergebnissen für das zweite Quartal die Erwartungen leicht übertroffen und den Ausblick für das Gesamtjahr 2025 angehoben. Die Aktien zeigten sich wenig verändert.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 23.874 23.846 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

August 05, 2025 16:27 ET (20:27 GMT)

