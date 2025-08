NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 159 Euro belassen. Das zweite Quartal des Konsumgüterherstellers sei schwach ausgefallen, schrieb Callum Elliott am Dienstag in Reaktion auf die Zahlen. Ein enttäuschendes Hautpflegegeschäft führe zu sinkenden Erwartungen an das Gesamtjahr. Die Frage sei, ob es damit getan sei./ajx/he



