Polpharma Biologics S.A. ("Polpharma Biologics") gibt eine weltweite (mit Ausnahme des Nahen Ostens und Nordafrikas) Lizenzvereinbarung mit Fresenius Kabi über die Vermarktung von PB016 bekannt, einem geplanten Biosimilar zu Vedolizumab, einem Integrinrezeptorantagonisten (Referenzprodukt: Entyvio®*), einem biologischen Therapeutikum zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Colitis ulcerosa und Morbus Crohn.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Polpharma Biologics die Entwicklung und Herstellung von PB016 leiten, während während Fresenius Kabi die weltweiten Vermarktungsrechte mit Ausnahme des Nahen Ostens und Nordafrikas innehält.

"Diese Partnerschaft stärkt unsere Mission, den Zugang zu hochwertigen Biologika zu erweitern, die die Behandlungsergebnisse für Patienten weltweit verbessern", sagte Konstantin Matentzoglu, Aufsichtsratsmitglied der Polpharma Biologics Group. "Die umfassende Erfahrung von Fresenius Kabi in der Vermarktung und sein Engagement für Biosimilars machen das Unternehmen zu einem idealen Partner, um PB016 Patienten weltweit zugänglich zu machen. Gemeinsam machen wir einen wichtigen Schritt, um die steigende Belastung durch chronisch-entzündliche Erkrankungen zu bewältigen."

Die Vereinbarung baut auf dem wachsenden Biosimilar-Portfolio und den bewährten Entwicklungskapazitäten von Polpharma Biologics auf. Das Unternehmen hat bereits mehrere Biosimilars darunter Ranibizumab und Natalizumab in Zusammenarbeit mit führenden Pharmaunternehmen auf den globalen Märkten eingeführt.

Diese strategische Zusammenarbeit stärkt das Engagement beider Unternehmen, den weltweiten Zugang zu erschwinglichen biologischen Arzneimitteln zu verbessern und gleichzeitig die Nachhaltigkeit der Gesundheitssysteme zu unterstützen.

*Entyvio® ist eine eingetragene Marke von Takeda.

Über Polpharma Biologics:

Polpharma Biologics ist ein internationales Biotechnologieunternehmen mit integrierten Aktivitäten in der Europäischen Union (EU), das Biosimilar-Arzneimittel entwickelt und herstellt. Mithilfe patentierter Lösungen und modernster Plattformtechnologien entwickelt Polpharma Biologics Biosimilar-Produkte zur Behandlung einer Reihe von Erkrankungen in wichtigen Therapiebereichen.

Die Programme von Polpharma Biologics beginnen mit der Zelllinienentwicklung und reichen über die technische und klinische Entwicklung bis hin zur Produktion im kommerziellen Maßstab, um Medikamente für zukünftige kommerzielle Partnerschaften mit globalen Pharmaunternehmen vorzubereiten. Die Expertise von Polpharma Biologics liegt in der Entwicklung und Herstellung von Medikamenten auf Basis von mikrobiellen und Säugetier-Expressionssystemen. Mit seinem Zelllinienentwicklungszentrum in den Niederlanden und zwei Entwicklungs- und Produktionszentren in Polen schafft Polpharma Biologics Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten für Biotechnologie-Spezialisten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.polpharmabiologics.com

Über Fresenius Kabi:

Als Teil des globalen Gesundheitsunternehmens Fresenius ist Fresenius Kabi auf (bio)pharmazeutische Produkte, medizinische Technologien und Ernährungsprodukte für kritische und chronische Erkrankungen spezialisiert. Die Produkte, Technologien und Dienstleistungen des Unternehmens werden zur Therapie und Versorgung von kritisch und chronisch kranken Patienten eingesetzt. Mit mehr als 41.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 100 Ländern konzentriert sich Fresenius Kabi mit seinem umfangreichen Produktportfolio darauf, Zugang zu hochwertigen und lebensrettenden Medikamenten und Technologien zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.fresenius-kabi.com

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt kein Werbematerial für PB016 in Polen oder anderen Ländern dar. Die Vermarktung des vorgeschlagenen Vedolizumab-Biosimilars PB016 liegt gemäß allen geltenden Gesetzen und Vorschriften ausschließlich in der Verantwortung von Fresenius Kabi, dem Inhaber der Marktzulassung.

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung wird von der Polpharma Biologics Group herausgegeben und dient der weltweiten Information von Fachkräften im Gesundheitswesen, Medien und (potenziellen) Investoren über unser globales Geschäft im Bereich der Arzneimittelentwicklung und -herstellung. Obwohl die Polpharma Biologics Group zum jetzigen Zeitpunkt kein börsennotiertes Unternehmen ist, sollten Empfänger dieser Pressemitteilung beachten, dass sie bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995) enthält. Diese Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Unsicherheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die zu einer erheblichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse führen können, gehören unter anderem die Zulassung und Vermarktung des Arzneimittels, die Marktakzeptanz, der Wettbewerb, Änderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der geltenden Gesetze, globale regulatorische Entwicklungen, vertragliche Risiken und Abhängigkeiten von Dritten. Polpharma Biologics übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung widerzuspiegeln. Darüber hinaus möchte Polpharma Biologics betonen, dass diese Pressemitteilung ausschließlich zu Informationszwecken dient und keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen, Gewährleistungen oder Garantien hinsichtlich der potenziellen Zulassung, Marktakzeptanz, Vermarktung oder des Erfolgs des Arzneimittels oder anderer Produkte oder Therapien darstellt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250805350525/de/

Contacts:

Medienkontakte

Natalia Kwiecien

natalia.kwiecien@polpharmabiologics.com