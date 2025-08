Hongkong (ots/PRNewswire) -Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" oder das "Unternehmen") hat heute sein Update zur Bitcoin-Produktion und zum Mining-Betrieb für Juli 2025 veröffentlicht.Bitcoin Mining Produktion und Mining Operations Update für Juli 2025Metrik Juli 2025 1 Juni 2025 1Anzahl der produzierten Bitcoin 650,5 450,0Durchschnittliche Anzahl der pro Tag produzierten 20,99 15,00BitcoinGesamtzahl der gehaltenen Bitcoin 2 4.529,7 3.879,2Eingesetzte Hash-Rate 50 EH/s 32 EH/sDurchschnittliche Betriebs-Hash-Rate 3 40,91 EH/s 29,92 EH/s1. Ungeprüft, geschätzt.2. Stand zum Monatsende.3. Durchschnitt des Monats.Hinweis: Cango hält Bitcoin langfristig und hat derzeit nicht die Absicht, seineBitcoin-Bestände zu verkaufen.Paul Yu, CEO und Direktor von Cango, kommentierte: "Mit der Hinzufügung von 18 EH/s Ende Juni stieg unsere eingesetzte Hashrate im Juli auf 50 EH/s, wodurch wir die Bitcoin-Produktion gegenüber dem Vormonat um 45 % auf 650,5 steigern konnten. Die durchschnittliche Betriebs-Hash-Rate von 40,91 EH/s im gesamten Monat unterstreicht unsere robuste operative Effizienz und unser erhebliches Wachstumspotenzial, während wir weiter expandieren. Diese starke Leistung unterstreicht nicht nur unser Engagement für die Umsetzung, sondern bestärkt uns auch in unserem Bestreben, die Produktion in Zukunft weiter zu beschleunigen."Mit einem neuen, erfahrenen Managementteam und wachsenden Bitcoin-Beständen aus dem Mining konzentrieren wir uns nun darauf, die Grundlagen für unsere vertikale Integration zu schaffen, um zu einem diversifizierteren und widerstandsfähigeren Portfolio aus Mining-Standorten und Energieinfrastruktur überzugehen."Informationen zu Cango Inc.Cango Inc. (NYSE: CANG) ist in erster Linie im Bitcoin-Mining-Geschäft tätig und verfügt über strategische Standorte in Nordamerika, dem Nahen Osten, Südamerika und Ostafrika. Das Unternehmen ist im November 2024 in den Bereich der Krypto-Assets eingestiegen, angetrieben durch Fortschritte in der Blockchain-Technologie, die zunehmende Akzeptanz digitaler Vermögenswerte und sein Engagement für die Diversifizierung seines Geschäftsportfolios. Parallel dazu betreibt Cango über AutoCango.com (http://autocango.com/) weiterhin ein internationales Online-Geschäft für den Gebrauchtwagenexport, das globalen Kunden den Zugang zu hochwertigen Fahrzeugen aus China erleichtert. Weitere Informationen finden Sie unter: www.cangoonline.com.Kontakt:Juliet YE, Leiterin der KommunikationsabteilungCango Inc.E-Mail: ir@cangoonline.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2675436/CANG_LOGO_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cango-inc-gibt-update-der-bitcoin-produktion-und-des-mining-betriebs-fur-juli-2025-bekannt-302522274.htmlOriginal-Content von: Cango Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100102531/100933871