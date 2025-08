Mit Upgrades der nächsten Generation können Unternehmen ihre Arbeitsabläufe rationalisieren und ihre gesamte Cloud-Infrastruktur über eine einzige KI-fähige Plattform optimieren

SAN ANTONIO, Aug. 05, 2025®("RMC") Angebot umfasst. Die Plattform bietet Kunden ein einziges robustes Framework, das erstklassige KI-fähige Tools nutzt und Unternehmen in die Lage versetzt, Arbeitsabläufe zu optimieren, die digitale Transformation zu beschleunigen sowie moderne Hybrid- und Multicloud-Umgebungen effizienter zu verwalten.

Neben umfassender Überwachung, intelligenter Anwendungsoptimierung und der Einhaltung strenger Service Level Agreements (SLAs) bieten diese Verbesserungen ein flexibles, verbrauchsbasiertes Modell mit deutlich niedrigeren Einstiegshürden. Die Plattform integriert außerdem agile und DevOps-Methoden, welche die erhöhte betriebliche Effizienz, Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit von Hybrid-Cloud-Umgebungen unterstützen können.

"Diese Upgrades der nächsten Generation stellen eine bedeutende Erweiterung unseres Serviceportfolios dar und bieten Kunden mehr Einblick in ihre Cloud-Umgebung, höhere Effizienz sowie die Freiheit, ohne Bedenken innovativ zu sein", erklärt D K Sinha, President, Public Cloud bei Rackspace Technology. "Mit einer zweckorientierten Automatisierung und einem flexiblen Supportmodell kann sich die Cloud-Management-Plattform von Rackspace an die Anforderungen unserer Kunden anpassen, hybride Umgebungen effizient sowie problemlos verwalten und ihnen so ermöglichen, sich auf ihre strategischen Wachstumsinitiativen zu konzentrieren."

Rackspace Managed Cloud wurde erstmals im Oktober 2023eingeführt und bietet SLAs der Enterprise-Klasse sowie vollständig ausgelagerte Cloud-Betriebsabläufe, damit Kunden einen höheren Wert aus ihren Investitionen erzielen können. Das flexible Modell von Rackspace überwindet die Einschränkungen herkömmlicher Support-Infrastrukturen, ermöglicht die Einführung cloudnativer Dienste und fördert die betriebliche Effizienz sowie die architektonische Reife, um das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen. Kunden haben die Wahl, entweder ihre eigenen IT-Tooling-Lösungen zu verwenden oder die neue Plattform für den Betrieb, Dashboards und die Nachverfolgung zu nutzen.

Rackspace Managed Cloud bietet außerdem:

Umfassende Fachkompetenz: Wir stellen sicher, dass alle Aspekte der Cloud-Umgebung proaktiv verwaltet werden, sodass das Unternehmen nahtlos skalieren kann.

Wir stellen sicher, dass alle Aspekte der Cloud-Umgebung proaktiv verwaltet werden, sodass das Unternehmen nahtlos skalieren kann. Serviceintegration und -management: Bietet einen strukturierten Ansatz für die Koordination mehrerer Dienstleister mit nahtloser und effizienter Bereitstellung von IT-Services, unabhängig von der Cloud-Umgebung.

Bietet einen strukturierten Ansatz für die Koordination mehrerer Dienstleister mit nahtloser und effizienter Bereitstellung von IT-Services, unabhängig von der Cloud-Umgebung. Kosteneffizienz: Optimierung der Cloud-Investitionen durch effizientere Ressourcennutzung und automatisierte Kontrollen zur Reduzierung unnötiger Ausgaben.

Optimierung der Cloud-Investitionen durch effizientere Ressourcennutzung und automatisierte Kontrollen zur Reduzierung unnötiger Ausgaben. Cloud-Betrieb: Integration branchenführender AIOps-Tools und nativer Cloud-Services für eine Multicloud-Toolkette zur Überwachung von Anwendungen, Infrastruktur, Daten und Sicherheitskomponenten.

Integration branchenführender AIOps-Tools und nativer Cloud-Services für eine Multicloud-Toolkette zur Überwachung von Anwendungen, Infrastruktur, Daten und Sicherheitskomponenten. Erweiterbarkeit: Integration in die bestehenden IT-Service-Management-Systeme der Kunden.





"Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Integration neuer Technologien und der Erreichung von Skalierbarkeit ist das Management von Cloud-Betrieben ein wesentlicher Bestandteil unserer DNA", erklärt Mike Lindbert, Senior Director, Public Cloud bei Rackspace Technology. "Diese neuen Upgrades für RMC bieten unseren Kunden die Tools, Flexibilität und Leistungsfähigkeit, die sie benötigen, um die Cloud optimal zu nutzen und sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen."

Rackspace Technologyist ein führender Anbieter von End-to-End-, Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

