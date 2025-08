RWE: Der Energieversorger aus Essen überrascht mit einem Windkraft-Coup!

Breakout-Setup im Aufwärtstrend!

Operative Basis für profitable Expansion. RWE als dominanter Player bei Offshore-Wind!

RWE (RWE) - ISIN DE0007037129

Rückblick: Mit einem Plus von über 24 Prozent in den vergangenen sechs Monaten in einem stabilen Aufwärtstrend konnte die RWE-Aktie etwas Vertrauen zurückgewinnen, das nach der Zeit des Energie-Booms im Jahr 2022 etwas verloren gegangen ist. Nach dem Rücksetzer vom Pivot-Hoch stablisierte sich das Wertpapier in Höhe des 20er-EMA und könnte sich für eine Fortsetzung der Rallye gerade vorbereiten.

RWE-Aktie: Chart vom 05.08.2025, Kürzel: RWE Kurs: 36.51 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Beim Bruch der Widerstandslinie könnte das Wertpapier recht bald das zuvor genannte Pivot-Hoch ansteuern. Vorab wäre ein oder zwei weitere kurze Tageskerzen auf dem aktuellen Niveau wünschenswert, so dass die Risikospanne noch etwas gesetzt werden könnte.

Mögliches bärisches Szenario

Für ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis wäre eine enge Absicherung - so wie im Chart eingezeichnet - vorteilhaft. Mit nur einer Tageskerze über dem Stop Loss ist diese aber noch etwas wackelig.

Meinung:

RWE verzeichnete im vergangenen Jahr eine Gewinnsteigerung von 254 Prozent und konnte gleichzeitig seinen Schuldenberg abbauen. Nun sichert sich der Essener Energieversorger mit einem Millionen-Deal zwei moderne Wartungsschiffe von North Star und damit langfristigen Zugang zu knappen Offshore-Kapazitäten. Die Schiffe sollen ab 2028/29 im Nordseecluster eingesetzt werden und sind auf umweltfreundliche Technik ausgelegt. Damit stärkt RWE seine dominante Position im Offshore-Windgeschäft. Chart und Fundamentaldaten zeigen, dass der Konzern offenbar derzeit einiges richtig macht und sich einen Platz auf unserer Watchlist verdient hat.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 26.95 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 55.82 Mio. EUR

Meine Meinung zu RWE ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.boerse-express.com/news/articles/rwe-aktie-millionen-deal-sichert-offshore-dominanz-815227

Veröffentlichungsdatum: 05.087.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.