Tesla kämpft in Europa weiter mit starken Einbrüchen bei den E-Auto-Verkäufen. In Deutschland ging es im Juli 2025 um 55 Prozent bergab - nicht der größte Einbruch in einem europäischen Land. Rivale BYD hat seinen Absatz dagegen vervielfacht. Im Juli 2025 hatte Tesla in Deutschland und weiteren europäischen Ländern den Verkauf der Luxusmodelle Model S und X aufgrund der extrem geringen Nachfrage gestoppt. Im ersten Halbjahr 2025 waren in Deutschland ...

