Die Erzeuger in ukrainischen Gewächshauskomplexen berichten, dass sie in den ersten zehn Augusttagen mit der Ernte der Gurken aus dem neuen Erntezyklus beginnen wollen. Dieses bevorstehende Angebot könnte die aktuelle Preisentwicklung in diesem Segment deutlich verändern. Bildquelle: Pixabay Derzeit ist der Inlandsmarkt jedoch weiterhin unterversorgt, sodass die Erzeuger laut...

Den vollständigen Artikel lesen ...