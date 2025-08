Laut der Analysten von EastFruit sind die Erzeugerpreise für Karotten in der Ukraine die fünfte Woche in Folge gesunken. Marktteilnehmer führen den anhaltenden Preisrückgang auf ein Überangebot an Karotten auf dem Markt und eine relativ geringe Nachfrage zurück. Bildquelle: Pixabay Derzeit liegen die meisten Verkäufe von Karotten der Ernte 2025 bei 0,22-0,38...

