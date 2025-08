Bern - Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter wird am Mittwoch um 10.15 Uhr (Ortszeit) US-Aussenminister Marco Rubio treffen. Dies ist der Webseite des US-Aussenministeriums zu entnehmen. Keller-Sutter und Vizepräsident Guy Parmelin waren am Dienstag nach Washington geflogen, um im Gespräch mit US-Vertretern zu versuchen, die Zölle auf ein erträgliches Mass zu drücken, bevor Trumps Deadline vom Donnerstag in Kraft tritt. Laut Insidern will die Schweiz ...

