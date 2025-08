The Hackett Group, Inc. (NASDAQ: HCKT), ein führendes Beratungsunternehmen für generative künstliche Intelligenz (Gen AI) und Executive Advisory-Haus, hat heute eine Kooperation mit Celonis angekündigt, globaler Marktführer im Bereich Process Mining, um intelligente Enterprise-Automatisierung bereitzustellen, die messbare Geschäftsergebnisse mit beispielloser Geschwindigkeit vorantreibt.

Unter Verwendung der Prozessintelligenz von Celonis und den AI XPLR und ZBrain -Plattformen von The Hackett Group basierend auf der weltweit anerkannten IP des Unternehmens für Enterprise-Benchmarking und Business-Transformation können Unternehmen ihre Leistung an Digital World Class-Leistungsstandards messen. Dies versetzt Kunden in die Lage, die größten ROI-Potenziale schnell zu erkennen und konkurrenzlose Process-Intelligence- sowie agentenbasierte Workflow-Lösungen zu nutzen, um ihre Wertschöpfungsziele zu erzielen. Die Partnerschaft bietet:

Klarheit über die richtigen Tech-Investments : Durch die Kombination der Branchen-Benchmarks von The Hackett Group mit der Prozessintelligenz von Celonis sowie dessen eigenen Benchmarks zu führenden Kennzahlen wie Zykluszeit, Automatisierungsrate und Nacharbeitsquote können Unternehmen nun erkennen, welche Technologien einschließlich KI erstklassige Performance ermöglichen. Im Rahmen der Partnerschaft hat The Hackett Group das "Process Intelligence Operating Benchmark Framework" von Celonis zertifiziert.

: Durch die Kombination der Branchen-Benchmarks von The Hackett Group mit der Prozessintelligenz von Celonis sowie dessen eigenen Benchmarks zu führenden Kennzahlen wie Zykluszeit, Automatisierungsrate und Nacharbeitsquote können Unternehmen nun erkennen, welche Technologien einschließlich KI erstklassige Performance ermöglichen. Im Rahmen der Partnerschaft hat The Hackett Group das "Process Intelligence Operating Benchmark Framework" von Celonis zertifiziert. Präzision beim Einsatz von KI : The Hackett Groups AI XPLR nutzt die Prozessintelligenz des Process Intelligence Graph von Celonis, um maßgeschneiderte, hochwirksame KI-Anwendungsfälle und Empfehlungen für die digitale Transformation zu generieren.

: The Hackett Groups AI XPLR nutzt die Prozessintelligenz des Process Intelligence Graph von Celonis, um maßgeschneiderte, hochwirksame KI-Anwendungsfälle und Empfehlungen für die digitale Transformation zu generieren. KI, die messbare Geschäftsergebnisse in großem Umfang liefert: Unternehmen können die empfohlenen KI-Anwendungsfälle mithilfe der Gen-AI-Entwicklungsplattform ZBrain von The Hackett Group in ausführbare agentenbasierte Workflows überführen und diese Agenten mit der Celonis Orchestration Engine orchestrieren.

"Gemeinsam definieren wir Betriebsabläufe in Unternehmen neu. Durch die Kombination der einzigartigen Prozessintelligenz, Benchmarking-Erkenntnisse und KI-Orchestrierung von Celonis ermöglichen wir den Geschäftsbetrieb der Zukunft: KI-gesteuert sowie kontinuierlich lernend und sich verbessernd", so Carsten Thoma, President und Board Director bei Celonis.

"Wir helfen Unternehmen dabei, ihre Absichten in Taten und Wirkung umzusetzen", sagte Ted Fernandez, Chairman und CEO von The Hackett Group. "Die Prozessintelligenz von Celonis vermittelt Unternehmen ein Verständnis ihrer Betriebsabläufe und wie sie diese verbessern können. Darauf aufbauend identifiziert, entwickelt und bewertet AI XPLR potenzielle Lösungen und ZBrain liefert die agentischen Workflows, die Veränderungen vorantreiben."

Über The Hackett Group

The Hackett Group, Inc. (NASDAQ: HCKT) ist ein IP- und plattformbasiertes Strategieberatungsunternehmen für generative KI und Executive Advisory-Haus, das Digital World Class®-Leistungen ermöglicht. Mithilfe von AI XPLR und ZBrain unseren Plattformen für den gesamten Prozess von der Ideenfindung bis zur Umsetzung unterstützen unsere erfahrenen Fachleute Unternehmen dabei, das Potenzial von generativer KI zu nutzen und messbare, bahnbrechende Ergebnisse zu erzielen. So werden wir zu entscheidenden Architekten ihrer Gen-AI-Transformation.

Unsere Expertise beruht auf unvergleichlichen Best-Practice-Erkenntnissen aus dem Benchmarking der weltweit führenden Unternehmen, darunter 97 der Dow Jones Industrials, 90 der Fortune 100, 70 der DAX 40 und 51 der FTSE 100. Besuchen Sie uns unter www.thehackettgroup.com.

Über Celonis

Celonis sorgt dafür, dass Prozesse für Menschen, Unternehmen und den Planeten funktionieren. Die Celonis Process-Intelligence-Plattform, basierend auf branchenführendem Process Mining und Künstlicher Intelligenz (KI), kombiniert Prozessdaten mit geschäftlichem Kontext, um Kunden einen lebendigen digitalen Zwilling ihres operativen Geschäfts zu liefern. Die Plattform ist systemunabhängig und unparteiisch und bietet allen im Unternehmen eine gemeinsame Sprache, um ihr Geschäft zu verstehen und Prozesse zu optimieren. Celonis ermöglicht es seinen Kunden, kontinuierlich signifikanten Mehrwert entlang der Top-, Bottom- und Green-Line zu erzielen.

Celonis hat seine Hauptsitze in München und New York City sowie mehr als 20 weitere Standorte weltweit.

Marken

The Hackett Group, das Quadrant-Logo und Digital World Class sind eingetragene Marken von The Hackett Group

Celonis und das Celonis "Droplet"-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Celonis SE in Deutschland und anderen Ländern. Alle anderen Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Warnhinweis zu "zukunftsgerichteten" Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete" Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung, einschließlich Aussagen über die gemeinsamen Bestrebungen von The Hackett Group, Inc. und Celonis, wie beispielsweise erwartete Vorteile und angestrebte Ergebnisse. Aussagen, die unter anderem Begriffe wie "erwartet", "nimmt an", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "strebt an", "schätzt" oder andere ähnliche Formulierungen oder Variationen dieser Begriffe oder ähnliche Ausdrücke enthalten, die auf gegenwärtige oder zukünftige erwartete Ereignisse oder Ergebnisse hinweisen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu verstehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine historischen Tatsachen dar, basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten. Zu den Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem jene im Zusammenhang mit der Fähigkeit der Parteien, ihre jeweiligen Verpflichtungen aus den Vereinbarungen zu erfüllen, der Wirksamkeit der Produkte, Dienstleistungen oder Technologien der Parteien, sowie Faktoren, die außerhalb der Kontrolle von The Hackett Group liegen und das Ergebnis der Zusammenarbeit beeinflussen könnten. Weitere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von The Hackett Group wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, sind in den bei der United States Securities and Exchange Commission eingereichten Berichten von The Hackett Group aufgeführt. The Hackett Group, Inc. übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250805030369/de/

Contacts:

media@thehackettgroup.com