Im Forschungsprojekt "Trafowärmenetz" wollen Expert:innen ein digitales Planungstool entwicklen, das den standardisierten Einsatz von Wärmepumpen in kleinen und mittleren Bestandsfernwärmenetze ermöglichen soll. Die Integration von Wärmepumpen in bestehende Wärmenetze ist bisher aufwendig und teuer. Im Rahmen des Verbundvorhabens "Trafowärmenetz" will nun ein interdisziplinäres Forschungsteam Lösungen und Strategien für die systematisierte und standardisierte Integration von Wärmepumpen in bestehende ...

