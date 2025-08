The following instruments on XETRA do have their first trading 06.08.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 06.08.2025Aktien1 GB00BTQGS779 Metlen Energy & Metals PLC2 US8062601054 Schaeffler AG ADR3 CA09523F1053 Blue Ant Media Corp.4 CA31858L3092 First American Uranium Inc.Anleihen/ETF1 US337738BQ04 Fiserv Inc.2 US337738BP21 Fiserv Inc.3 US713448GH52 PepsiCo Inc.4 USH42097FF95 UBS Group AG5 USH42097FE21 UBS Group AG6 US02209SBV43 Altria Group Inc.7 US15189XBH08 Centerpoint Energy Houston Electric LLC8 US171239AM89 Chubb INA Holdings LLC9 US25746UEA34 Dominion Energy Inc.10 US25746UDZ93 Dominion Energy Inc.11 USG6211BAA82 Montego Bay Airport Revenue Finance Ltd.12 US744448DB49 Public Service Co. of Colorado13 US744448DC22 Public Service Co. of Colorado14 US824348BU98 Sherwin-Williams Co.15 US02209SBU69 Altria Group Inc.16 DE000HEL0KM6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale17 IE000SGVQIZ9 HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF18 LU1645380442 UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF19 LU1805389506 UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF20 LU2099992187 UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF21 LU1459800030 UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD acc22 LU1459799943 UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dist23 LU1974694470 UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF