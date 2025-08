Der Aktienkurs von MP Materials hat sich in den letzten beiden Monaten annähernd verdreifacht. Nach einer kleineren Konsolidierung steigen die Kurse seit Anfang August wieder sukzessive an, was der Aktie am Dienstag zu einem neuen Rekordhoch bei 68,36 US$ verhalf. Nun könnte ein wichtiger Termin für weiteres Aufwärts-Momentum sorgen. Q2-Zahlen stehen vor der Tür Am Donnerstag wird der Produzent von Seltenen Erden nach Börsenschluss Zahlen zum abgelaufenen ...

